Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 6 Haziran'da etkili olan fırtınada reklam panosunun, spordan çıktıktan sonra evine gitmek için durakta otobüs bekleyen 22 yaşındaki Ayşe Yavuz'un üzerine devrilip ölümüne yol açmasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, 4,5 metrelik temel kazısı yerine 1 metre 35 santimlik kazı yapıldığı ve bunun "gizli ayıp" olduğu belirtildi. Firma yetkilisi S.E.Ü'nün asli kusurlu, belediyenin ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Ayşe Yavuz'un ailesinin avukatları rapora itiraz ederken, belediye ve firmadan toplam 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti ön raporun ardından, tamamlanan 12 sayfalık raporda, 12 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki reklam panosunu taşıyan 9,30 metrelik kolonun temel derinliğinin 1 metre 35 santim olduğu, şartnameye göre ise 4,5 metrelik temel kazısı yapılması gerektiği belirtildi. Yine reklam panosu için 18 metreküplük temel betonu dökülmesi gerekirken 5,40 metreküp beton döküldüğü raporda yer aldı. Ayrıca temel betonu içerisine 3 adet 1 metre 35 santim uzunluğunda kutu profil yerleştirildiği, kutu profillerin bulunduğu betonun ise temel üzerinde demirle panoyu taşıyan 9,30 metrelik kolona vidalandığı belirtildi.

"Firma yetkilisi: Belediye onay verdi"

Bilirkişi raporunda, söz konusu "reklam panosu alımı ve montajı" işini Sincan Belediyesi'nden ihale ile alan firmanın yetkilisi S.E.Ü.'nün savcılıkta verdiği ifadesi de yer aldı. S.E.Ü. ifadesinde, söz konusu şirketin tek yetkilisi olduğunu belirterek, imalat ve montaj aşaması ile teslim sürecinde Sincan Belediyesi Muayene Kabul Komisyonu tarafından işin kontrol edildiğini belirtti. S.E.Ü. kazı alanının Sincan Belediyesi görevlilerince kontrol edilerek, onay verildiğini ileri sürdü.

"Gizli ayıp" nitelendirmesi

Raporda, reklam panosunun imalatında hata olmadığı, kazanın montaj hatasından kaynaklandığı, yapılan işteki hatanın "gizli ayıp" olarak tanımlandığı ve garanti süresinin de ayıp çıktıktan sonra başladığı belirtildi. Raporda firma yetkilisi S.E.Ü.'nün asli kusurlu olduğu, Sincan Belediyesi'nin ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

"Gizli ayıp" nitelemesini kabul etmiyoruz"

Ayşe Yavuz'un ailesinin avukatları bilirkişi raporuna itiraz etti. Savcılığa sunulan itiraz dilekçesinde reklam panosunun, ihale şartnamesine ve projesine aykırı olarak yapıldığına dikkat çekti. Dilekçede panoyu yapan şirketin açık bir şekilde sorumluluğu olduğuna, yapılan işi denetlemeyen, gerekli muayeneleri yapmayan belediyenin ve ihale kabul komisyonunun sorumlu olduğu belirtildi. Söz konusu kazanın, yakın zamanda Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile İzmir'deki elektrik çarpması olayı ile benzerlik taşıdığı belirtildi. Avukatlar, Sincan Belediye Başkanı dahil, belediye ve firmada görevli 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Onur Bayraktar, bilirkişi raporunda geçen montaj hatasını ve "gizli ayıp" nitelendirmesini kabul etmediklerini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Bunların hiçbirisi yapılmamış. Sanki belediyenin, ihale ettiği işi denetleme sorumluluğu yokmuş gibi bir gizli ayıptan söz edilmekte. Burada da gizli ayıp söz konusu değil. Çünkü belediye tüm yapım aşamalarını denetleyip ne kadar beton döküldüğünü, ne kadar demir bağlandığını, ne kadar hafriyat kazısı yapıldığını denetlemiş olmalıydı. Dolayısıyla biz burada bir gizli ayıp nitelemesini kabul etmiyoruz. Buna yönelik bilirkişi raporuna karşı savcılığa itirazlarımızı yaptık"

Olayın geçmişi

Ankara Sincan'da 6 Haziran'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınada, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu temelden devrilerek, otobüs durağının üzerine düştü. Bir şirkette sekreter olarak çalışan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz, pano ile durağın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti ön raporun ardından, 12 sayfalık raporunu tamamladı. Raporda, şiddetli yağış sürerken '50056 EGO' numaralı otobüs durağı üzerine Sincan Belediyesi tarafından yaptırılan reklam panosunun temelden sökülerek devrilmesi sonucunda Ayşe Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. (DHA)