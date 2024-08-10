Traktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı
Kars'ın Selim ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Eda Aydan K, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 22:55, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 23:11
KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, baba Ahmet K'nin kullandığı traktörün römorkunda oturan 14 yaşındaki Eda Aydan K, Koşapınar köyünde seyir halindeyken dengesini kaybedip yere düştü.
Kazada römorkun altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı.
Babası ve köylülerce Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunan Eda Aydan K, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.