Erdoğan: Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar

Otobüs kazasında yaralanan yolcu: İçime doğmuştu
Otobüs kazasında yaralanan yolcu: İçime doğmuştu
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan net açıklama
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan net açıklama
UYAP ile günlük 900 bin kullanıcıya hizmet
UYAP ile günlük 900 bin kullanıcıya hizmet
AK Parti, 23'üncü yaşını 'sade ve etkili' bir programla kutlayacak
AK Parti, 23'üncü yaşını 'sade ve etkili' bir programla kutlayacak
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Yargıtay eşinin akrabalarıyla görüşmek istememeyi kusur saydı
Yargıtay eşinin akrabalarıyla görüşmek istememeyi kusur saydı
Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Goldman ve Citi'den Türkiye analizi
Goldman ve Citi'den Türkiye analizi
E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak
E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak
Memurları ilgilendiren yıllık izin kararı
Memurları ilgilendiren yıllık izin kararı
Merkez Bankası yurt içi swap açığını kapattı
Merkez Bankası yurt içi swap açığını kapattı
Şike kumpası hakimi Şen tutuklandı
Şike kumpası hakimi Şen tutuklandı
Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti
Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti
Bu hafta Borsa İstanbul kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Bu hafta Borsa İstanbul kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Nike, Türkiye'den online siparişlerini kapattı
Nike, Türkiye'den online siparişlerini kapattı
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında muhalefete sert eleştirilerde bulunarak "Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar." dedi. Tüm vatandaşların bu yatırımdan kıvanç duyması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Paris eleştirisinde bulunup "SGK'ya borç ödemeye millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Paris'te keyif çatlamaya gelince paranın sınırı yok." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Şakirpaşa Havalimanı'nın da eğitim merkezi olacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 16:48, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:09
Yazdır
Erdoğan: Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Havalimanımızın Adanamız ve Mersinimizle birlikte 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum.

Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı

Bugün sadece bir havalimanı değil tüm dünyaya modern ve estetik bir kapı açıyoruz. Dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.

Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekare büyüklükte. 3500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine, en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş-kalkış yapabilecektir. İki adet yüksek sürat taksi yolu, 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, nöbetçi kuleleri ve çevre güvenlik yoluyla havalimanımız en üst standartlarda imkanlarla donatılmıştır.

3 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdik. Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan inşaları tamamladık.

Türkiye ekonomisine de katma değer oluşturduk. Her bir köprü, otoyol, havalimanı yatırım rakamlarının çok çok ötesinde ekonomik kazanç sağladı.

Kamu özel işbirliği ile inşa edilen havalimanının toplam yatırım miktarı 608 milyon 500 eurodur. Devletimiz buradan 25 yıl içerisinde toplam 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edecektir. Havalimanımız tüm Çukuorva'nın ticaretine turizmine öenmli katkı yapacak. Yaklışık 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Her iki şehrimizinde tam ortasında konumlanmıştır.

"TİCARETİMİZİN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLACAK"

Bölgedeki işletmelerimizi daha geniş pazarlara açarak şirketlerimizin ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü artırarak acil ve kritik malzemelerin teslimatını süratla sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine, ticaretimizin gelişmesine yardımcı olacaktır.

"KIVANÇ DUYMASI GEREKİR"

Tüm vatandaşların bu yatırımdan kıvanç duyması gerekir.

Alışkanları değiştirmek yeniye uyum sağlamak zaman alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları doğal karşılıyoruz. Tereddütler yerini zamanla memnuniyete bırakacaktır.

ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPATILACAK MI?

Şakirpaşa Havalimanı eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Muhalefetin işi gücü uydurmak. Tutmayacak bu yalanlar.

Böyle siyaset olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Havalimanımız karalamak için kendilerini paralıyorlar. Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Hem de ülkemize çağ atlatacak projelerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı siyasi hasetliktir.

Bu ahlaksızlarla biz yarış edemeyiz. Milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Şakirpaşa, farklı görevler üstlenmek suretiyle Türk havacılığına hizmet etmeyi sürdürecek. Ticari uçuşlar haricindeki eğitim uçuşları, hava araçları, İHA ve SİHA ngibi havacılık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

İMAMOĞLU'NA PARİS ELEŞTİRİSİ

Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken halkın parasını har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Paris'te keyif çatlamaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de milletime bırakıyorum.

BÖLGENİN TURİZM VE TİCARETİNE KATKI VERECEK

Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen ve kamu kaynağı kullanmadan, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon euroluk yatırımla gerçekleştirilen havalimanından 25 yılda 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edilecek.

Tarsus ilçesinde 800 hektar üzerine inşa edilen havalimanında 110 bin metrekare terminal binası bulunuyor.

En geniş gövdeli yolcu uçaklarının iniş kalkış yapabileceği 48 uçak kapasiteli havalimanında 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu, 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu yer alıyor.

Bölgenin ve ülkenin turizmine, ticaretine güç katması beklenen, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olarak değerlendirilen Çukurova Uluslararası Havalimanı kargo trafiğinin ticaret hacmini 2 katına çıkarması öngörülüyor.

Yüksek hızlı tren bağlantısı da yapılacak modern havalimanı 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

56 bilet check-in bankosu ile yurt dışına gidecek vatandaşlar ve Türkiye'ye gelecek misafirler için 23 pasaport bankosunun yer alacağı havalimanında, 1477 araçlık katlı otopark, 60 taksi parkı, 26 otobüslük otopark hizmeti de verilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber