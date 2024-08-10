Cip ve otomobilin feci kazası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, cip ile çarpışıp takla atan otomobildeki sürücü Zafer Akgül (65) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 16:57, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:59
Alaplı-Akçakoca kara yolu Değirmenağzı Kavşağı'nda B.G idaresindeki cip, Z.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Alaplı ve Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı.
Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen otomobil sürücüsü Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.