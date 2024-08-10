Otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi defnedildi

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpmış, kazada 9 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı.

Kılınan cenaze namazlarının ardından Dilan Bayar ve oğlu Mehmet Ozan Bayar'ın cenazeleri Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaca köyünde, otobüs şoförü Çetin Karayel'in cenazesi Yaygınyurt köyünde, Fezile Baydar ile Sunay Yaşar'ın cenazeleri de Diyadin İlçe Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Daha sonra cenazelerden 3'ü Doğubayazıt ilçesine, 2'si de Diyadin ilçesine götürüldü.

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