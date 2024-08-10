Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu

Filenin Sultanları Paris 2024'te bronz madalya için sahaya çıktı. Ay yıldızlılar, üçüncülük mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya 3-1 kazandı. Bu skorla dördüncü olan Filenin Sultanları bronz madalya şansını kaçırdı.

Filenin Sultanları bronz madalya için sahaya çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı maça şu kadroyla başladı:

Elif - Vargas

Meliha - Derya

Eda - Aslı

Gizem

SET SONUÇLARI

Brezilya 3 - Türkiye 1

1. SET: 25-21

2. SET: 27-25

3. SET: 22-25

4. SET: 25-15



Bu skorla dördüncü olan Filenin Sultanları bronz madalya şansını kaçırdı.

Filenin Sultanları, Brezilya'yı mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez olimpiatlarda madalya elde etmiş olacaktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı C Grubu'nu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 2. sırada bitirmişti.

Çeyrek finalde Çin'i 3-2 ile geçen milliler yarı finalde grupta da kaybettiği İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.