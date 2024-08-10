Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin oğullarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alçak bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 21:16, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 21:17
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.
Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye?yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.