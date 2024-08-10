Balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu

Öte yandan Dede'nin denize açıldığı bot, ekipler tarafından sağlam bir şekilde bulunarak, barınağa getirildi.

Ekipler, Dede'nin bulunması için sahilde ve denizde arama çalışması başlattı.

Hatay'da imam olduğu öğrenilen Suat Dede, balık tutmak için sabah saatlerinde Dörtyol Balıkçı Barınağı'ndan botla denize açıldı.

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