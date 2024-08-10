Balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 21:45, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 21:52
Hatay'da imam olduğu öğrenilen Suat Dede, balık tutmak için sabah saatlerinde Dörtyol Balıkçı Barınağı'ndan botla denize açıldı.
Dede'den haber alınamaması üzerine durum polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.
Ekipler, Dede'nin bulunması için sahilde ve denizde arama çalışması başlattı.
Öte yandan Dede'nin denize açıldığı bot, ekipler tarafından sağlam bir şekilde bulunarak, barınağa getirildi.