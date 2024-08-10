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İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın açıldığı ilk dakikada şehit İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 22:27, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 22:28
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İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım

Sosyal medya platformu Instagram, saat 21.30 itibarıyla Türkiye'de erişime açıldı. Instagram'ın açıldığı ilk dakikada İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı bir paylaşım geldi.

Altun, şehit İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.

İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım

"Soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecek"

Altun'un mesajı şu şekilde:

"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniye'yi rahmet ve minnetle anıyorum.

Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."

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