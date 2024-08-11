Kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 07:20, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 07:43
Kırsal Yukarı Ataklar Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Y.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.