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Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi

Uzun yıllardır tartışılan ama çözülmeden rafa kalkan yabancı okul krizinde bu defa aynı senaryo tekrarlanmadı. MEB bu konuda dik durdu ve istediğini aldı. Fransa hizaya geldi. Yeni kayıt ve nakil yasaklandı, Türkçe dersler geliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 07:40, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 07:53
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Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına dahil olmak istemeyen Türkiye'deki 12 yabancı okul krizinde sona gelindi. Yıllardır bir şekilde gündeme gelen ama çözülmeden kapanan yabancı okul probleminde bu defa aynı senaryo tekrarlanmadı. MEB, ilgili okullara bir anlaşma sunup, bunun imzalanmaması halinde bu okullara Türk öğrenci alınamayacağını ve öğrencilerin Türk okullarına nakledileceğine ilişkin nota verdi. 'Bekle-gör' politikası sürdüren MEB bu konuda dik durdu ve sonunda istediğini aldı.

Türkiye'deki iki Fransız okulu Charles de Gaulle ve Pierre Loti ile olmak üzere geri adım atmakta direnen bazı okullar uzun müzakereler sonucunda Türkiye'nin şartlarını kabul etti. İşte tarafların altına imzasını attığı o anlaşmanın maddeleri:

1) Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin "Türkçe" öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim iş birliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlandı.

2) Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar adı geçen okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacaktır. Bu çerçevede Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceği, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağı kayıt altına alındı.

3) 2024 yılının ocak ayı itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi ile AEFE (Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı) tarafından marka verilen okulların bilgileri, önümüzdeki ders yılı başlamadan önce bakanlığımıza teslim edilecek.

4) Ayrıca bu okullar, kanuni bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerinde "Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya" dersleri, bakanlığımızca görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecek. Bünyelerinde açılacak ofislerde görevlendirilecek bakanlık yetkilileri ve devletimizin diğer ilgili birimlerince bu okulların eğitim öğretim süreçleri takip edilerek denetlenecek.

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