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Kuzey Irak'a beş yeni üs

TSK Pençe-Kilit operasyonuyla terörden temizlediği Irak'ın kuzeyindeki yeni alanlarda güvenli bölgeler oluşturmak için beş yeni üs kuracak. Üslerin konuşlanacağı alanlarda arama tarama çalışmalarını tamamlayan TSK, her tarafı EYP ile tuzaklanan Miska'daki patlayıcıları 'mısır patlatır' gibi imha etti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 08:17, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 08:10
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Kuzey Irak'a beş yeni üs

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'yı bitirmek için yürütülen Pençe-Kilit Harekatı sürüyor. TSK'nın Tepe Bahar bölgesinde kilidi kapatmaya yönelik operasyonlarında ilerleme kaydedildi. PKK'dan temizlenen bölgelerde arama-tarama faaliyeti devam ediyor. Güvenli bölgeler oluşturmayı hedefleyen Mehmetçik, temizlediği bölgelerde yeni üsler kuracak. Nerelerde konuşlanılacağına yönelik çalışmalar tamamlandı. Şu an için en az 5 yeni üs bölgesi oluşturulacağı öğrenildi.

EYP'LER MISIR GİBİ PATLATILDI
Bölgede geçen ay terörden temizlenen köyler Miska, Dergele, Berçe ve Gurheze'de arama-tarama faaliyetleri tamamlandı. PKK'lı teröristlerin Miska'yı baştan aşağı EYP ile tuzakladığı belirtildi. Tuzaklanan patlayıcılar toplu şekilde infilak ettirildi. Güvenlik kaynakları, EYP'lerin adete "mısır gibi patlatıldığının" altını çizdi. Arama tarama faaliyetlerinin tamamlandığı terörden temizlenen diğer bazı köylerde de PKK cephanelikleri bulundu.

12 terörist öldürüldü
Terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen PKK/YPG'li 12 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonu "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" mesajıyla duyuran Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmeyeceğini vurguladı.

Burak Doğan

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