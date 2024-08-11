Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.