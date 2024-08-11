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Barınaklar için ilk adım atıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanlarına şehir dışında sağlıklı yaşam alanları oluşturulması için belediyeler ile iletişime geçti. Sahipsiz hayvanların bakımları, kısırlaştırılması ve diğer işlemler belediyeler tarafından bu alanlarda yapılacak. Bakanlık, belediyeleri parti, il, ilçe ayrımı yapmadan destekleyecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 09:00, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 09:09
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Barınaklar için ilk adım atıldı

Son yıllarda giderek büyük bir sorun haline gelen saldırgan ve başıboş köpek sorununun çözümü için yasalaştırılan sokak hayvanları düzenlemesi kapsamında çalışmalar ivme kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen düzenlemeyle birlikte topla, aşıla, kısırlaştır metodu kalktı ve bunun yerine tüm köpeklerin sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakılmasına karar verildi. Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye genelinde bulunan 5 milyona yakın sokak köpeğinin toplanacağı alanların yetersizliği nedeniyle Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda sorumlulukları belediyelerde olmak üzere sokak hayvanlarına şehir dışında sağlıklı yaşam alanları oluşturulacak.

BAKANLIK TARAFINDAN BÜTÇE AYRILACAK
Birçok il ve ilçe belediyesinin sınırları içerisinde sokak hayvanları için barınaklar bulunuyor. Ancak hayvanların barınaktan çıkması ya da herhangi bir sorun oluşması durumunda çevrelerine zarar vermelerini engellemek için kurulacak barınakların yaşam alanlarından uzak şehir dışına yapılması planlanıyor. Yapılacak olan sokak hayvanlarına şehir dışında sağlıklı yaşam alanlarını belediyeler kuracak. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılacak bu alanlar için bütçe ayıracak ve belediyeleri parti, il, ilçe ayrımı yapmadan destekleyecek.

HAYVAN BAŞI DESTEKLEME MODELİ
Henüz çalışma aşamasında olan sokak hayvanlarına bakım için destekleme modelinde ise hayvan başı destekleme modeli görüşülüyor. Pay sahibi bakanlıkların tamamı tarafından hayvanların uzun dönem bakımları için ek bir ödenek ayrılarak belediyelere vermesi öngörülüyor. Bu bütçe içerisinde mama, su, bakım, temizlik ve aşı masraflarının tamamının da bulunacağı belirtiliyor.

2028'E KADAR TAMAMLANACAK
Yerel yönetimlere bakım evi kurmaları ve mevcut şartları iyileştirmeleri için destek verilecek. Sokak hayvanlarına bakılması, sahiplendirilmesi ve daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacak şehir içi ve şehir dışı barınakların kurulması için verilen son süre ise 31 Aralık 2028 olarak belirtildi. 81 ildeki tüm belediyelerin bu tarihe kadar tüm hazırlıklarını tamamlayarak sokak hayvanlarına daha rahat bir yaşam alanı sunması yasa ile zorunlu hale getirildi.

Ali Kürşat Büyükada

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