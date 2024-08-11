Altun'un İnstagram paylaşımı sonrası, Ekşi Sözlükte hedef alındı
İletişim Başkanı Altun'un Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, şehit İsmail Haniye'yi anması ekşi sözlük yazarları çıldırttı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 10:16, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 10:21
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, şehit İsmail Haniye'yi rahmet ve minnetle andı, ekşi sözlük yazarları çıldırdı. Ekşi Sözlük'te Fahrettin Altun hedef alınmaya başlandı.
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