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TBMM, Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği 15 Ağustos'taki olağanüstü toplantı dolayısıyla Meclis'teki güvenlik önlemleri artırılacak, toplantıya İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi görenler de davet edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 11:06, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:22
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TBMM, Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti dolayısıyla yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Meclis Genel Kurulu 15 Ağustos'ta toplanacak.

Olağanüstü toplantıyı TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurulda ilk olarak Kurtulmuş konuşacak.

Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verecek. Abbas, Genel Kurula hitap ederek, milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatacak.

Olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Genel Kurul Salonu'nda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek.

Mahmud Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek.

TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler davet edilecek. Toplantıyı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Filistinliler de izleyecek.

Ayrıca Meclis'te, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açılacak. Sergide, Filistin'le ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve TBMM'nin Filistin'e ilişkin deklarasyonları da yer alacak.

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