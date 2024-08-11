500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak

Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında, ilk atamalarının yapıldığı 1996'dan bugüne 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve yakını istihdam edildi.

Şehit ve gazi yakınlarıyla gazilere sahip çıkmak, onların daha iyi şartlarda ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla birçok destek veriliyor. Çalışmaların en önemlilerinden birini, kamuda istihdam hakkı oluşturuyor.

Şehitlerin eş veya çocuklarından biri ile anne, baba veya kardeşlerinden biri olmak üzere 2 kişiye, gazilerin de kendileri veya lehine feragat verdiği bir yakınına kamuda istihdam hakkı sağlanıyor.

Şehit yakını, gazi, gazi yakını, sivil terör mağdurları ve yakınları, harp ve vazife malulleri ile yakınlarının istihdamıyla ilgili iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

- İlk atama 1996'da yapıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesine yönelik ilk atama 1996'da yapıldı.

Bu tarihten 2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakını, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi.

Bu yıl yapılan 591 atama ile de kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı yaklaşık 50 bine ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayında 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve yakınlarının atamasını yapmayı planlıyor.

Öte yandan, şehit yakınları ile gazilerin devlet memuru yakınlarının atanma taleplerinde kısıtlayıcı hükümlere bakılmıyor.

Terör eylemlerinde şehit olan, çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup çalışabilir durumdaki kamu görevlileriyle er ve erbaşların devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin, aynı kurum içinde atanma taleplerine öncelik veriliyor.

- Şehit ve Gaziler Günü'nde idari izin hakkı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli malul gaziler ve eşleri, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri ise 18 Mart Şehitler Günü'nde idari izinli sayılıyor. Uygulama, kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getiriliyor.

Türk Hava Yolları ile imzalanan protokolle şehit yakını ve gaziler için yüzde 50 indirimle uçakla seyahat etme imkanı da sağlanıyor.

Ayrıca, Bakanlık ile AJet arasında yapılan anlaşmayla tüm şehit yakınları, gazi ve yakınları iç hat ile KKTC seferlerinde yüzde 50, dış hatta yüzde 20 indirimli uçabiliyor.