Düğün salonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü
Düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak
Türkiye'nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor
Türkiye'nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor
TBMM, Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
TBMM, Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor
Barınaklar için ilk adım atıldı
Barınaklar için ilk adım atıldı
Kurallara uymazsa sıra Telegram'da
Kurallara uymazsa sıra Telegram'da
Sınır birliklerinde kan değişimi
Sınır birliklerinde kan değişimi
En büyük dert arsa! Konut krizini hazine çözer
En büyük dert arsa! Konut krizini hazine çözer
Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi
Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım
Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar
Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar
Otobüs kazasında yaralanan yolcu: İçime doğmuştu
Otobüs kazasında yaralanan yolcu: İçime doğmuştu
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan net açıklama
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan net açıklama
UYAP ile günlük 900 bin kullanıcıya hizmet
UYAP ile günlük 900 bin kullanıcıya hizmet
AK Parti, 23'üncü yaşını 'sade ve etkili' bir programla kutlayacak
AK Parti, 23'üncü yaşını 'sade ve etkili' bir programla kutlayacak
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Yargıtay eşinin akrabalarıyla görüşmek istememeyi kusur saydı
Yargıtay eşinin akrabalarıyla görüşmek istememeyi kusur saydı
Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Goldman ve Citi'den Türkiye analizi
Goldman ve Citi'den Türkiye analizi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Düğün salonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Sultangazi'de düğün salonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 14:42, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 14:44
Yazdır
Düğün salonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Cebeci Mahallesi, 1. Cebeci Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde bekleyenlere dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi silahla ateş etti.

Açılan ateş sonucu kaldırımda bekleyen kalabalıktaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralı Z.E. (20) hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelilerin yakalanması için polisin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber