Emekli Danıştay Başkanı Nuri Alan vefat etti

Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği görevlerini de yürüten Alan, 1986'da Danıştay Beşinci Daire Başkanlığına seçildi.

Kahramanmaraş'ta 1939'da doğan Nuri Alan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1960'ta mezun oldu. TODAİE'yi ve Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünü bitiren Alan, 1963'te Danıştay Yardımcısı ünvanıyla mesleğe başladı.

Cenaze namazına, Alan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Danıştay ve yargı mensupları katıldı.

Yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Alan için Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

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