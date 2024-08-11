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Ordu'da sağanak sele neden oldu: Yol ulaşıma kapandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı, su birikintisinin olduğu yol geçici olarak ulaşıma kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 15:55, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 15:56
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Ordu'da sağanak sele neden oldu: Yol ulaşıma kapandı

İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Öte yandan, Altınordu-Ulubey yolu su seviyesinin artması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı. Suyun çekilmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, 11 Ağustos öğle saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, aynı günün akşam saatlerine kadar süreceği aktarılmıştı.

Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilmişti.

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