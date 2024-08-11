Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor

Böylece yeni yurt dışı çıkış harç ücreti yarından itibaren (12 Ağustos) geçerli olacak.

Kanunla yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseldi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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