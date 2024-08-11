Acun Ilıcalı yeni takım almak için harekete geçti

2024-YÖKDİL/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
2024-YÖKDİL/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Kuzey Irak'a beş yeni üs
Kuzey Irak'a beş yeni üs
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü
Düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak
Türkiye'nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor
Türkiye'nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor
TBMM, Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
TBMM, Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor
Barınaklar için ilk adım atıldı
Barınaklar için ilk adım atıldı
Kurallara uymazsa sıra Telegram'da
Kurallara uymazsa sıra Telegram'da
Sınır birliklerinde kan değişimi
Sınır birliklerinde kan değişimi
En büyük dert arsa! Konut krizini hazine çözer
En büyük dert arsa! Konut krizini hazine çözer
Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi
Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım
Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar
Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar
Otobüs kazasında yaralanan yolcu: İçime doğmuştu
Otobüs kazasında yaralanan yolcu: İçime doğmuştu
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan net açıklama
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan net açıklama
UYAP ile günlük 900 bin kullanıcıya hizmet
UYAP ile günlük 900 bin kullanıcıya hizmet
Ana sayfaHaberler Spor

Acun Ilıcalı yeni takım almak için harekete geçti

İş insanı Acun Ilıcalı'nın birkaç hafta önce yatırım için Bulgaristan'da kulüp aradığı fakat daha sonra Slovenya'ya yöneldiği haberleri Bulgar basınında yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 16:05, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:07
Yazdır
Acun Ilıcalı yeni takım almak için harekete geçti

Bulgar basını, Edirne doğumlu olduğunu vurguladığı Ilıcalı'nın geçen ayın sonunda İkinci Lig'den Arda (Kırcaali), Lokomotiv (Sofya) ve FC Lovech ile görüşmeler yapacağı yönünde haberlere dikkat çekti. Ancak Ilıcalı daha sonra Bulgaristan'a yatırımdan vazgeçti ve Slovenya'ya yöneldi. Slovenya'nın Maribor takımını almak için girişimlere başladı.

Habere göre, Ilıcalı Moribor Ludski Vrat stadında bir niyet mektubu sundu ve Maribor takımıyla nasıl bir işbirliği öngördüğünü anlattı.

Hull City'nin sahibi olan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi de olan iş insanı Ilıcalı, "Eylül ayında işleri halledeceğimizi düşünüyorum. Tüm belgeleri beklemek zorundayız ama zaten kulübün birçok faaliyetinden biz sorumluyuz. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Kulübü başarılı kılmak için işleri nasıl organize edeceğimi biliyorum. Maribor Avrupa'da mücadele edebilecek bir takım. Bu çok önemli. Amacımız Avrupa'da başarı yaratmaktır. Bu kimsenin kulüp ortağı olmayacak, kendi başarılarını yazmalı. Takımı geliştirmek ve yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Taraftarları da sevindireceğimize inanıyorum. Takım dengeli ve başarılı olduğu anda adım adım ilerleyeceğiz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber