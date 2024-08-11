Erzurum'da iki araç çarpıştı: 9 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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