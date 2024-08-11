Edirne'de 9 bin 828 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm kül oldu
Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm kül oldu
Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
2024-YÖKDİL/2 cevap anahtarları yayımlandı
2024-YÖKDİL/2 cevap anahtarları yayımlandı
Besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Kuzey Irak'a beş yeni üs
Kuzey Irak'a beş yeni üs
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü
Düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak
Türkiye'nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor
Türkiye'nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor
TBMM, Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
TBMM, Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor
Barınaklar için ilk adım atıldı
Barınaklar için ilk adım atıldı
Kurallara uymazsa sıra Telegram'da
Kurallara uymazsa sıra Telegram'da
Sınır birliklerinde kan değişimi
Sınır birliklerinde kan değişimi
En büyük dert arsa! Konut krizini hazine çözer
En büyük dert arsa! Konut krizini hazine çözer
Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi
Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım
Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar
Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar
Otobüs kazasında yaralanan yolcu: İçime doğmuştu
Otobüs kazasında yaralanan yolcu: İçime doğmuştu
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Edirne'de 9 bin 828 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda, 9 bin 828 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 18:43, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 18:45
Yazdır
Edirne'de 9 bin 828 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma sonucunda sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezindeki bir araçta yapılan aramada 9 bin 828 sentetik ecza hapı ve bir miktar skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber