Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 18:46, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 18:47
Tuzla'da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.