Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Tuzla'da bir şantiye alanında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 19:46, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:17
Tuzla'da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.