Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm kül oldu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 20 dönümlük alanı küle çeviren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 20:20, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:21
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tepekışla köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.
20 dönüm ormanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.