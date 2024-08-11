Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile 200. maçına çıktı
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Sivasspor maçında 200. kez bordo-mavili formayı giyerek kulüp tarihine geçti. Milli filebekçi, Karadeniz ekibinin tarihinde en çok forma giyen kaleciler sıralamasında Şenol Güneş ve Onur Kıvrak'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 20:59, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 21:01
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.
Mücadelede forma giyen kaptan Uğurcan Çakır, bordo-mavili formayla 200. maçına çıkan üçüncü kaleci oldu.
Karadeniz ekibinde Şenol Güneş, Trabzonspor formasıyla 385 maç ile en çok mücadelede forma giyen kaleci konumunda.
Bordo-mavililerde İkinci sırada ise 203 maçlık seriyle Onur Kıvrak yer alıyor.
Bordo - Mavili formamızla 200. Süper Lig maçına çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ı tebrik ederiz 👏🏻 pic.twitter.com/Cocj06rp5UTrabzonspor (@Trabzonspor) August 11, 2024