Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile 200. maçına çıktı

Karadeniz ekibinde Şenol Güneş, Trabzonspor formasıyla 385 maç ile en çok mücadelede forma giyen kaleci konumunda.

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