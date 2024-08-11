Gaziantep'te bozulmuş ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekibi ile Şehitkamil Zabıta ekipleri tarafından GATEM Toptancılar Sitesi'nde gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Bir işletmede yapılan denetimde, 10 teneke zeytinyağı, 150 kilo bozulmuş salça, 900 kilo baharat ve 16 koli gofret ele geçirildi.

İşletmeye idari ceza uygulandı.