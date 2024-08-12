12 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları
12 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in ilk haftası Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Rize/Muğla/21.00)
2- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK müsabakasıyla sona erecek.
(İstanbul/21.00)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/19.00)