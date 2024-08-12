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Yurt dışı çıkış harcı zamlandı

Yurt dışı çıkış harç ücreti bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 150 liradan 500 liraya yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 07:50, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 07:51
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Yurt dışı çıkış harcı zamlandı

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseldi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecekti.

Böylece yeni yurt dışı çıkış harç ücreti bu gece yarısından itibaren (12 Ağustos) geçerli oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlamıştı.

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