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Kirada yeni artış dalgası kapıda

Memur atamalarının gerçekleşmesi, üniversite sonuçlarının açıklanması ve düğün sezonunun denk gelmesi ile birlikte ağustostan ekim ayına kadar kiralarda artış yaşanabileceği belirtiliyor. İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan bu dönemde büyükşehirlerde kiraların yüzde 20-30 oranında artabileceğini söyledi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 08:50, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 08:51
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Kirada yeni artış dalgası kapıda

Yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı barınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşımı da her geçen gün zora sokuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, "Üniversite öğrencilerinin tercihleri, memur atamalarının etkisi, konut arzının azalması ile birlikte ekim ayına kadar kiralık konutlarda yoğun bir taleple karşılaşacağız. Bu talep özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla olacak" dedi. Taylan, "Kiralar ne yazık ki bu dönemde artacak. Ancak insanların alım gücü ortada. Asgari ücrete ara zam yapılmadı, emekli zammı belli" ifadelerini kullandı.

Büyükşehirlerde kiralar yüzde 20-30 oranında artabilir

İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan da bu dönemde büyükşehirlerde kiraların yüzde 20-30 oranında artabileceğini söyledi. "Bu dönemde memur atamaları, düğünlerin etkisi ile taşınmalar sıklıkla yaşanıyor" açıklamasını yapan Akdoğan, "Yaşanan artış ile üniversite öğrencileri bu dönemde kiralık konut bulmakta zorlanabilir. Büyükşehirlerde kiralık konut bulmak da kiraları ödemek de zor" dedi.

"Konut sayısında artışa gidilmesi şart"

Yüksek kiraların çözümü için ülkedeki sosyal konut sayısının artırılması gerektiğinin altını çizen Hakan Akdoğan, "Barınma krizinin çözümü için hem satılık konut hem kiralık sosyal konut sayısında artışa gidilmesi şart. Bu durum özellikle alt gelir grubu için çok önemli. Türkiye'de ev fiyatlarına ulaşımın kolaylaştırılması gerekli" dedi. Evi olmayan, belirli gelir grubuna sahip kişilere özel konut kredisi imkanı sağlanabileceğini de aktaran Akdoğan, "Bu gelir grubuna ev için finansman sağlanmalı. Mevcutta uygulanan bir ekonomi programı var ancak barınma krizi daha da büyümeden atılacak adımların son derece önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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