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Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgar; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 08:08, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 08:08
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Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç, batı ve güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu (12 Ağustos)

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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