Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgar; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç, batı ve güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu (12 Ağustos)
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık