'Siberağ-5' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Aydın, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Düzce, Afyonkarahisar ve Şırnak'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden 20'si tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi.

Aramalarda çok sayıda bilgisayar, taşınabilir bellek, cep telefonu, sim kart, bir miktar döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonu yapan jandarma personeline teşekkür eden Yerlikaya, "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.