Irak'ta sinsi tertip yeniden devrede

Irak'ta Musul, Erbil, Bağdat üçgeninin merkezinde yer alan Türkmen şehri Kerkük yedi yıl sonra bir kez daha terör örgütü PKK'nın iş birlikçisi Kürdistan Yurtseverler Birliğine (KYB) teslim edildi.

Toplam 16 sandalyeden oluşan Kerkük Vilayet Meclisi'nin beşi KYB'li, üçü Arap ve biri Hıristiyan dokuz meclis üyesi toplantı yaptı. İran öncülüğünde oluşan korsan ittifak, KYB'li Rebvar Taha'nın valilik, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek verdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Mehmet Seman, bu kanunsuz emrivakiyi hiçbir biçimde kabul etmediklerini ve mahkemeye gideceklerini söyledi. Seman "Aynı oyun Musul'da tezgahlandı. KYB'nin geçmişte işlediği cinayetler ve yaptığı nüfus tahribatı hafızalarda tazeliğini koruyor. Ayrıca bu girişimlerin arka planında Kalkınma Yolu Projesi'nin sabote etme planının yattığını biliyoruz" dedi.

HEDEF KALKINMA YOLU PROJESİ

Türkmen Sözcü Mehmet Seman, Irak'ın işgali (2003-2005) ve ilk anayasa sürecinden itibaren Türkmen varlığının özel bir strateji dahilinde yok sayıldığına vurgu yaptı. Kerkük'te aynı oyunun bir kez daha sergilendiğini ifade eden Seman "Türkiye ve Irak yönetimi başta terör örgütü PKK meselesi olmak üzere çok ciddi kazanımlar elde etti. Ekonomi-ticaret boyutunda ise belki de yüzyılın en büyük projesi olan Kalkınma Yolu Anlaşması yapıldı ve projeye start verildi. Bu gelişmeler bazı ülkeleri ve odakları rahatsız etti. Geçtiğimiz aylarda Musul ve şimdi Kerkük'te karşılaştığımız manzara hedefin Kalkınma Yolu olduğunu ortaya koymakta" diye konuştu.

TAHRAN, KARMAŞA İSTİYOR

Bölgede konuştuğumuz isimler, sinsi tertibin arka planında İran'ın olduğunu ve Tahran yönetiminin Kerkük'te karmaşa istediğini belirtti. Ayrıca KYB-PKK ilişkisine vurgu yapan bölge kaynakları "Son gelişmeler, İran'ın KYB ve PKK konusunda geleneksel tavrını değiştireceğini gösteriyor. Diğer yandan böyle bir taktikle rahatsız olduğu Kalkınma Yolu Projesini engelleme iradesini ortaya koyuyor. Ayrıca Batılılarla yaptığı Kerkük petrollerini paylaşma stratejini de sürdürüyor" şeklinde görüş bildirdi.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde krizi aşma formülü olarak dönüşümlü vali ve yönetim modelini önermişti.

YILMAZ BİLGEN