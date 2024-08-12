Dolar günü 33,53 TL'den kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 17:23, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,5350
|33,5360
|33,5290
|33,5300
|Avro
|36,6360
|36,6370
|36,6260
|36,6270
|Sterlin
|42,7480
|42,7580
|42,7880
|42,7970
|İsviçre frangı
|38,8130
|38,8160
|38,6010
|38,6080
|ANKARA
|ABD doları
|33,5050
|33,5850
|33,4990
|33,5790
|Avro
|36,5960
|36,6760
|36,5860
|36,6660
|Sterlin
|42,6880
|42,8980
|42,7280
|42,9380