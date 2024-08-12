Dolar günü 33,53 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,5350 33,5360 33,5290 33,5300 Avro 36,6360 36,6370 36,6260 36,6270 Sterlin 42,7480 42,7580 42,7880 42,7970 İsviçre frangı 38,8130 38,8160 38,6010 38,6080 ANKARA ABD doları 33,5050 33,5850 33,4990 33,5790 Avro 36,5960 36,6760 36,5860 36,6660 Sterlin 42,6880 42,8980 42,7280 42,9380