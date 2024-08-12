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Dolar günü 33,53 TL'den kapattı

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 17:23, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:23
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Dolar günü 33,53 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları33,535033,536033,529033,5300
Avro36,636036,637036,626036,6270
Sterlin42,748042,758042,788042,7970
İsviçre frangı38,813038,816038,601038,6080
ANKARA
ABD doları33,505033,585033,499033,5790
Avro36,596036,676036,586036,6660
Sterlin42,688042,898042,728042,9380

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