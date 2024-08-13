Seçme kararlar ışığında hakaret sayılan sözler-2

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

İşte sizin için güncel kararlardan seçtiklerimiz

1- "Faşist yetkili, faşist müdür." muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/25775



Karar : 2024/3817



Tarih : 25.03.2024

Hükümlü olan sanığın, kuruma hitaben yazdığı dilekçesinde, kurum müdürü mağdura "Faşist yetkili, faşist müdür." dediği iddia ve kabul olunmuşsa da; sanığın mağdura yönelik ifadeleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde; muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri niteliğinde olduğu gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkümiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

2- "...mahalle karısı gibi orda burda konuşuyorsun, toplantıda sizi gördüm, pişmiş kelle gibi sırıtıyordun." muhatabının onur,

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/21109



Karar : 2024/2132



Tarih : 21.02.2024

Taraflar arasında yaşanan tartışmada, okul müdürü olan sanığın, öğretmen olan katılana yönelik söylediği "...mahalle karısı gibi orda burda konuşuyorsun, toplantıda sizi gördüm, pişmiş kelle gibi sırıtıyordun." biçimindeki sözleri nedeniyle hakaret suçundan açılan davada Mahkeme, suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediği gerekçesiyle beraat kararı vermiştir. Sanığın, katılana yönelik sarf ettiği kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmaması karşısında sanık hakkında beraat kararı verilmesine ilişkin Mahkemenin takdir ve gerekçesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

3- "sen aslında devlet memurluğu yapacak kapasitede biri değilsin, sen adi adamın tekisin..." muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/25325



Karar : 2024/3664

Tarih : 20.03.2024

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; sanığın polis memuru katılana yönelttiği "Sen aslında devlet memurluğu yapacak kapasitede biri değilsin, sen adi adamın tekisin..." şeklindeki sözlerin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, ağır eleştiri, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, Nedenleriyle karar hukuka aykırı bulunmuştur.

4- kürsüde konuşma yapan mağdura - "dışarı da başka içeride başka konuşmak münafıklık olur." kaba ifade ve eleştiri niteliğinde olduğu

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/21446



Karar : 2024/1986



Tarih : 20.02.2024

Kooperatif olağan genel kurulu toplantısında katılanın kürsüde kooperatifin faaliyetleri ve işleyişi konusunda eleştirel konuşma yapmakta olduğu esnada kürsü önündeki koltukta oturan ve kooperatif başkanı olarak görev yapan sanığın herkesin duyacağı şekilde ve katılana hitaben "Dışarı da başka içeride başka konuşmak münafıklık olur." şeklinde sözlerle hakaret ettiği Yerel Mahkemece kabul edilmişse de; sanığın, katılana söylediği sözlerin kaba ifade ve eleştiri niteliğinde olup hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

5- "sizin eşinizle probleminiz mi var, sizin kendinizle probleminiz mi var, suratında rabbi yesir kalmamış, suratına bakmaktan korkulur. " katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/21113



Karar : 2024/948



Tarih : 24.01.2024

Sanığın, katılana yönelik sarf ettiği "Sizin eşinizle probleminiz mi var, sizin kendinizle probleminiz mi var, suratında Rabbi Yesir kalmamış, suratına bakmaktan korkulur. " biçimindeki sözü nedeniyle hakaret suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada Mahkeme, eylemin karşılıklı olması nedeniyle sanık hakkında cezalandırılmasına yer olmadığına karar vermişse de; Sanığa isnat edilen sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı, sözlerin, rahatsız edici kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu anlaşılmakla yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı yerine eylemin karşılıklı olması nedeniyle cezalandırılmasına yer olmadığı kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

6- "erkekseniz işidçileri götürün, korkak korkak t.c. polisleri" muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/20980



Karar : 2024/928



Tarih : 24.01.2024

Hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle gözaltına alınan sanığın polis memurlarına yönelik sarf ettiği "Erkekseniz İşidçileri götürün, korkak korkak T.C. polisleri" biçimindeki sözü nedeniyle hakaret suçundan açılan davada Mahkeme, tüm dosya kapsamına göre oluşu iddianamedeki gibi kabul ederek sanığın bu suçtan cezalandırılmasına karar vermişse de; sanığın, polis memurlarına yönelik sarf ettiği kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

7- "apartmanın paralarını yedin" muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/25342



Karar : 2024/2859



Tarih : 06.03.2024

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; sanığın katılana yönelttiği "Apartmanın paralarını yedin" şeklindeki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.





