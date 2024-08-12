Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,83 puan azalırken toplam işlem hacmi 79,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,92 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de geçen hafta artan resesyon endişelerinin hafiflemesi sonrası bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, karışık seyrin öne çıktığını ifade etti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve makine siparişleri, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 22 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.