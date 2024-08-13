Seçme kararlar ışığında hakaret sayılan sözler-3

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

İşte sizin için güncel kararlardan seçtiklerimiz

1- davalıya "fetö kriptosu" - davalı vekiline "davalının kripto vekili" fetö kriptosu sözünün - kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici hakaret suçunu oluşturur nitelikte olduğu ''fetö kriptosu, davalının kripto vekili'' - katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaşmayan - rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz olduğu

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2023/7930



Karar : 2024/2444



Tarih : 27.02.2024

Sanığın davalıya yönelik olarak Fetö kriptosu, katılana yönelik olarak ise davalının kripto vekili ifadelerini kullandığı, TDK sözlüğüne göre kripto sözcüğünün siyasi inancını gizleyen kimse, saklı yazı anlamına geldiği, Fetö kriptosu sözünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğu halde bunu gizleyen kimse anlamına geldiği, bu hali ile Fetö kriptosu sözünün kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici hakaret suçunu oluşturur nitelikte olduğu, yalnızca katılana ''Fetö kriptosu, davalının kripto vekili'' denilmesinin ise katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaşmayan, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu, bu eleştiriler için izin verilen sınırların ve tahammül gösterme yükümlülüğünün özel kişilere nazaran kamu gücünü kullananlar bakımından daha geniş olduğu da dikkate alındığında eleştiri hakkı sınırları içinde kaldığı, aksi düşüncenin suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebileceği, bu durumda hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilerek sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı biçimde mahkumiyet kararı verilmesi şeklindeki gerekçeyle sanığın hakaret suçundan mahkumiyetine ilişkin İlk Derece Mahkemesince verilen hüküm kaldırılarak, sanığın üzerine atılı suçtan CMK'nun 223/2- a mad. uyarınca beraatine karar verilmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

2- "altı üstü memursun, paralelci misin lan sen, adını söyle seni şikayet edeceğim" muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/21087



Karar : 2024/944



Tarih : 24.01.2024

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın, mahkeme katibi olan mağdura yönelik sarf ettiği kaba hitap tarzı niteliğindeki "Altı üstü memursun, paralelci misin lan sen, adını söyle seni şikayet edeceğim" sözlerinin, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

3- "ben bu lavuk polislere güvenmiyorum, başka yerlere götürebilirler hastaneye gelin." şikayetçilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/20565



Karar : 2024/409



Tarih : 15.01.2024

Sanığın hastane adli kontrol odasında telefon ile görüşürken şikayetçi polis memurlarını kastederek; "Ben bu lavuk polislere güvenmiyorum, başka yerlere götürebilirler hastaneye gelin." şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; şikayetçilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

4- sandık başkanı ve üyelerine - "görevinizi yapamıyorsanız neden oturuyorsunuz orada para ile kölelik yapıyorsunuz" basit uyarı ve eleştiri niteliğinde olması

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/22459



Karar : 2024/1331



Tarih : 07.02.2024

Olay tarihinde yapılan genel seçimde oy kullanmaya gelen sanığın, cep telefonu varsa bırakması hususunda kendisini uyaran sandık başkan ve üyelerine hitaben "Görevinizi yapamıyorsanız neden oturuyorsunuz orada para ile kölelik yapıyorsunuz" demek suretiyle hakaret ettiği iddiasıyla kamu davasının açıldığı ve Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözler basit uyarı ve eleştiri niteliğinde olduğundan, atılı eylem kanunda suç olarak düzenlenmediğinden bahisle sanık hakkında atılı suçtan beraat kararı verildiği belirlenmiştir. Mahkemenin takdir ve gerekçesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

5- polislere - "doğudakilere gücünüz yetmiyor, geliyorsunuz bizim gibilerle uğraşıyorsunuz, biz terörist miyiz." muhatabın şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp - nezaket dışı kaba söz niteliğinde olduğu hakaret - beraat "seninle uğraşacağım, seni sürdürmezsem adam değilim, seninle görüşeceğiz." tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde - tehdit niteliğinde olmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/27427



Karar : 2024/4227



Tarih : 01.04.2024



Sanığın "Doğudakilere gücünüz yetmiyor, geliyorsunuz bizim gibilerle uğraşıyorsunuz, biz terörist miyiz." ve "Seninle uğraşmazsam, seni sürdürmezsem, adam değilim, seninle görüşeceğiz." demek suretiyle hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarını işlediği iddia ve kabul edilen olayda; 1-) Sanığın söylediği kabul edilen ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; muhatabın şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkümiyet kararı verilmesi, 2-) Sanığın, katılan polis memurunun görev yerini değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücünün bulunmaması karşısında, "Seninle uğraşacağım, seni sürdürmezsem adam değilim, seninle görüşeceğiz." şeklindeki sözlerinin, tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde, tehdit niteliğinde olmadığı ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturmadığının gözetilmemesi hukuka aykırı bulunmuştur.

6- vakıf müdürünün odasında - "adam mısın, adam evladı mısın, senin gibi müdüre başlarım,.. sen nesin." muhatabın şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/27368



Karar : 2024/4225



Tarih : 01.04.2024

Sanığın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda müdürünün odasında ona yönelik "adam mısın, adam evladı mısın, senin gibi müdüre başlarım, sonra görüşürüz, sen nesin." diye hakaret ve tehdit edip, kendisini dışarı çıkarmak isteyen görevli polis memurlarını da btm ile giderilir şekilde yaralayarak üzerine atılı suçları işlediği kabul edilmişse de; sanığın söylediği kabul edilen ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; muhatabın şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkümiyet kararı verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

7- aracın camında etrafa saçtığı kağıtlarda - ".... a.; iski'den zimmetine para geçirip atılmış kocası e.a.'nın kurbanı" katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/26214



Karar : 2024/3719



Tarih : 21.03.2024

Suç tarihinde sanığın aracıyla katılanların ikametgahlarının önüne gelerek aracının camından bir çok kağıdı etrafa attığı, kağıtların içeriğinde katılan ve yakınları hakkında ".... A.; İSKİ'den zimmetine para geçirip atılmış kocası E.A.'nın kurbanı" şeklinde yazılar olduğu ve yazı içeriğine göre sanığın hakaret suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada Mahkeme, tüm dosya kapsamına göre sanığın hakaret suçundan cezalandırılmasına karar vermişse de; sanığın katılana hitaben söylediği iddia ve kabul olunan sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı, bu nedenle sanık hakkında 5271 s. TCK'nun 223. maddesinin (a) fıkrası uyarınca beraat hükmü kurulması gerektiğinin gözetilmemesi nedeni ile karar hukuka aykırı bulunmuştur.

