Seçme kararlar ışığında hakaret sayılan sözler-4

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

İşte sizin için güncel kararlardan seçtiklerimiz

1- "doktor oldun da ne oldu, adam olacaksın, akıllı ol lan" muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/24819



Karar : 2024/2699



Tarih : 04.03.2024

Sanığın Devlet Hastahanesi'nin radyoloji bölümüne tedavi amacı ile gittiği, burada doktor olarak görev yapan mağdura evraklarını uzattığı, mağdurun biraz beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine sanığın mağdur ile tartışmaya başladığı, "Bana yardımcı olacaksın" şeklinde mağdura bağırdığı, mağdurun doktor olduğunu belirtmesi üzerine de sanığın "Doktor oldun da ne oldu, adam olacaksın, akıllı ol lan" sözleriyle hakarette bulunduğu Mahkemece kabul edilmişse de; sanığın sarf ettiği kabul edilen sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

2- "sen kimsin, senin gibi giyinmediğim için mi müdahil oluyorsun, tahsilin ne sıfatın ne, senin gibi değiliz ben öğretmenim sen ne mezunusun, başındaki örtüden utan, örtüyü takma." "siz bayanın yalakası mısınız, neden yalakalık yapıyorsunuz, sizler kim oluyorsunuz." "sende yandaşsın, yalan söylüyorsun, sen ne iş yapıyorsun, ben 15 yıllık resim öğretmeniyim." muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/22564



Karar : 2024/1728



Tarih : 14.02.2024

Olay tarihinde, oy kullanmak için oy kullanma alanında fotoğraf çekmesi nedeniyle sanıkla katılan arasında çıkan tartışma sırasında sanığın, katılana hitaben "Sen kimsin, senin gibi giyinmediğim için mi müdahil oluyorsun, tahsilin ne sıfatın ne, senin gibi değiliz ben öğretmenim sen ne mezunusun, başındaki örtüden utan, örtüyü takma." diyerek hakaret ettiği, olayın devamında oy kullanmak üzere olay yerinde bulunan diğer katılanın "Neden hakaret ediyorsunuz." demesi üzerine sanığın, "Siz bayanın yalakası mısınız, neden yalakalık yapıyorsunuz, sizler kim oluyorsunuz." diyerek hakaret ettiği, olay yerinde bulunan diğer katılana ise "Sende yandaşsın, yalan söylüyorsun, sen ne iş yapıyorsun, ben 15 yıllık resim öğretmeniyim." diyerek hakaret ettiği iddia olunarak açılan kamu davasında, Yerel Mahkemece sanığın üzerine atılı suçu işlediği yönünde her türlü kuşkudan uzak cezalandırılmaya yeter ve kesin delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmişse de; sanığın, katılanlara yönelik sözleri söylediğinin sübut bulması ve bu sözlerin bir bütün olarak değerlendirildiğinde; muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı ve sanık hakkında CMK'nun 223/2-a mad. uyarınca beraat kararı verilmesi gerekirken aynı Kanun'un 223/2-e mad. uyarınca beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

3- "Ananda böyle çekerdi perdeyi." rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde sözler

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2021/24084



Karar : 2024/4115



Tarih : 28.03.2024

Şüphelinin Devlet Hastanesi acil polikliniğinde doktora "Ananda böyle çekerdi perdeyi." dediği iddiasıyla açılan davadaki sözleri hakaret suçunu oluşturmaz. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Sanığın sarf ettiği kabul edilen sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi hatalıdır.

4- "zavallı, kariyeri bitik, itibarsız, koltukçu, sen yala nesrin yala" onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı nezaket sınırlarını aşan kaba söz

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/23401



Karar : 2024/3487



Tarih : 19.03.2024

Sanığın, kendi kullanımında olan sosyal medya hesabından alenen katılana yönelik "Zavallı, kariyeri bitik, itibarsız, koltukçu, sen yala Nesrin yala" diyerek hakaret ettiği Yerel Mahkemece tüm dosya kapsamı gözetilerek sabit kabul edilmiştir. Somut olayda, sanığın şikayetçiye söylediği iddia ve kabul edilen sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde mahkümiyete dair hüküm kurulması



5- "vatan hainisiniz siz" muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2023/7728



Karar : 2024/1818



Tarih : 15.02.2024

Sanığın, mağdura hitaben söylediği kabul edilen "vatan hainisiniz siz" şeklindeki sözlerin, ilk derece mahkemesi ve BAM tarafından hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilmişse de; bu sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkümiyet kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

6- "terbiyesizlik yapma, insan ol, delikanlı ol, taraf olma'' muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/23555



Karar : 2024/3204



Tarih : 13.03.2024

Sanığın, hakkında disiplin soruşturmasında görevli olan katılana "terbiyesizlik yapma, insan ol, delikanlı ol, taraf olma'' şeklinde sözlerle hakaret ettiği iddia edilmiş; ancak Yerel Mahkemece sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı kabul olunmuştur. ...sanığın söylediği kabul edilen sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğunun anlaşılması karşısında Yerel Mahkemenin inanç ve takdirinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

7- ''senin kanın bozulmuş'' şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı nezaket dışı, kaba söz

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/21998



Karar : 2024/2237



Tarih : 22.02.2024

Sanığın şikayetçiye gönderdiği mesajda geçen ''senin kanın bozulmuş'' şeklindeki sözlerin, şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket dışı, kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı ve mesaj tespit tutanağında geçen iddianameye konu tüm mesajlar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle yazılı şekilde hakaret suçundan mahkümiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

