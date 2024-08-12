Bakan Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Reuters'a verdiği demeçte, "Suriye ile Moskova'da olduğu gibi, üzerinde mutabık kalınacak yerlerde bakanlar düzeyinde heyetlerin katılacağı toplantılar gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme

Bakan Güler, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, "Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir" dedi.

Erdoğan, Suriye ile yeni bir süreci başlatma çağrısında bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada Suriye hükümeti ile yeni bir süreci başlatmak istediklerini söylemişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a daha önce de çağrıda bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söylemişti:

"Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz."

Suriye Devlet Başkanı Esad ise Erdoğan'ın görüşme çağrısına verdiği yanıtta, "Birçok kez söylediğimiz gibi ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz" demişti. Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" belirtmişti.