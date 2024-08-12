Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınav takvimi belli oldu.

2024 AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. 2023-2024 yılı AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri 8 Ağustos günü yayımlandı. Yaz okulunun sona ermesiyle birlikte öğrenciler yaz okulu sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

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