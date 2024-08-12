Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bahar dönemi final sınavları ardından düşük notu olan derslerini yaz okulunun bitişiyle düzeltmek isteyen öğrenciler, yaz okulu sınavına girecek. AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 13:31, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:44
2024 AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. 2023-2024 yılı AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri 8 Ağustos günü yayımlandı. Yaz okulunun sona ermesiyle birlikte öğrenciler yaz okulu sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınav takvimi belli oldu.
Yaz okulu ardından sınavlar 17 Ağustos günü uygulanacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 yılı yaz okulu sınav giriş belgeleri 8 Ağustos günü yayımlandı.
Giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.