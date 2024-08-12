Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

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