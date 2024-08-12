Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 14:16, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 14:18
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.
Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.