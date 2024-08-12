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Avcılar'da bıçakla babasını öldürdü, annesini ve kardeşini yaraladı

Avcılar'da bıçakla saldırdığı babasının ölümüne, annesi ve kardeşinin yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 15:25, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:45
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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Ümit K, karşı dairede oturan babası Cemil K. ile tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken Ümit K'nin annesi Hanım K. ve kardeşi Bülent K. de araya girerek baba oğulu ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında Ümit K, bıçakla saldırdığı babası, annesi ve kardeşini yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Baba Cemil K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Ümit K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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