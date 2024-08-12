Ak Partili Çelik yanıtladı: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi mi?

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

Hepimizin gündemi birinci dereceden Gazze'deki maalesef bu insanlık dışı tablo, bu acı tablo giderek daha da yoğunlaşıyor. En son yansıyan görüntülerde hep beraber gördük. İnsanların ölümden kaçmak için büyük bir göç dalgası halinde Gazze'nin içinde hareket etmesi bile orada ne kadar büyük bir yoksulluk içerisinde yaşadıklarını gösteriyor. Artık son bombalamalarda insanların cesetlerine bile ulaşılamıyor. Paramparça olmuş insan parçaları torbalara doldurulmak zorunda kalınıyor.

"İsrail çağrıların hiçbirine uymuyor"

İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti muhakkak surette yargılanmalıdır. Bugün Fransa, Almanya, İngiltere, Gazze'ye insani yardım erişiminin tam olarak açılması için çağrı yaptılar. Tabii bu çağrılar, İslam dünyasından gelmiyor sadece. Herhangi bir demokrasiye sahip bütün ülkelerin, Gazze konusunda hassasiyet sahibi bütün ülkelerin yaptığı çağrılar. Ama İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Burada temel soru şudur. Fransa, Almanya, İngiltere bu çağrıyı yaparken, Birleşmiş Milletler bu çağrıyı yaparken, bu çağrılara olumlu karşılık vermeyen, hatta daha çok insan öldürme şeklinde karşılık veren İsrail'e karşı yaptırım ne olacaktır?

"Cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız"

Dikkat ederseniz ne zaman bir ateşkes iradesi uluslararası toplumda yükseliyor, o sırada bir suikast ya da bir saldırı gerçekleştiriyor İsrail. Bu ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor. Tabii daha önce de ifade ettim, İsrail'in Dışişleri Bakanı Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop gibi davranmaya devam ediyor. Bunlar, bu Netanyahu şebekesi birbiriyle katliam ve ahlaksızlıkta yarışıyorlar. En son İsrail Maliye Bakanı çıktı, Gazzelilerin açlığa terk edilmesinin İsrail'in hakkı olduğunu savundu. Bunun karşısında Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği Dış İlişkiler'den sorumlu temsilcisinden, Borrell'den, İngiliz Dışişleri Bakanı'ndan ağır ifadelerle cevap verildi. Bu bir alçaklıktır, insanlık suçudur diye. Ama gördüğünüz gibi tecavüzleri savunan ve insanların açlığa mahkum edilmesini savunan bir cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız.

Haniye'nin şehit edilmesi de zaten o dönemde, tam olarak hatırlarsak, barış çağrılarının iyice yukarı çıktığı, Haniye'nin de barış konusunda yüksek bir sesle seslendiği dönemde oldu. Bu sefer en sonunda yine barış çağrıları yapılmıyorken, yani Biden, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı tarafından üçlü bir deklarasyon yayımlanıyorken, İsrail'in buna cevabı bir okulu bombalamak şeklinde oldu. Tabii Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye'ye soykırım konusunda İsrail aleyhine açılmış davaya taraf oldu. Bundan sonrasında da bunun daha büyük bir katılımla gerçekleşmesini, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz.

"Milletimizi kuruluş yıldönümümüze davet ediyoruz"

14 Ağustos günü bütün milletimizi kuruluş yıldönümümüze, AK Parti'mizin 23'üncü kuruluş yıldönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. AK Parti'miz Türkiye'de büyük reformlar gerçekleştirmiş, büyük devrimlere imza atmış, bir halk hareketi olarak doğmuş ve millet siyasetini devlet hayatına yansıtmış büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır. Hem Türkiye'de, Türkiye'nin en büyük partisi olarak yoluna devam etmektedir, hem de dünya siyasetinde bir marka haline gelmiştir. Gerçekleştirdiğimiz reformlar, değişimler, dönüşümler, demokratik devrimler, Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlanması, devlet hayatına millet odaklı siyasetin hakim olması, sivil siyasetin üstünlüğünün her türlü vesayet karşısında korunması ve Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde daha ileriye yürümesi için büyük bir yolculuğun, büyük bir mücadelenin adıdır.

Vesayetle içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılarla, bilinen ve bilinmeyen suikast girişimleriyle, sabotajlarla mücadele ederek bugünlere gelinmiştir. Bundan sonrasında da inşallah Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın liderliğinde bu hizmet, bu mücadele, bu değişim, dönüşüm, Türkiye'yi geleceğe taşıma iradesi yoluna devam edecektir. Çarşamba günü hepinizi, bütün milletimizi bekliyoruz Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemeye. Türkiye'nin bütün illerinde de milletvekillerimiz illerde yapılacak kutlamalara katılacaklar. İllerde de vatandaşlarımızı bu kutlamalara katılmaya bekliyoruz. Milletimiz bu partiyi kurdu, biz tabelasını astık demiştik. Milletin partisi olan AK Parti bu şekilde yoluna devam ediyor.

"Cilo Festivali Türkiye'de huzurlu ortamın göstergesi"

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de sembolik açıdan çok önemli, hepimizi sevindiren, 25 bin kişinin katılımıyla Hakkari'de bir Cilo Festivali gerçekleştirildi. Orada geçmişte terörle anılan bölgeler bugün festivallerle anılıyor. Orada halaylarla, türkülerle, şarkılarla, Hakkari'de bu Cilo Festivali kutlandı. Bu bir kere daha Türkiye'de huzuru Türkiye'nin demokratik açıdan güvenliğini sağlayacağı, sağladığımız iradenin Türkiye'nin geleceğine imza atmaya, Türkiye'nin her tarafındaki insanımıza olduğu gibi tabii ki Hakkari'deki vatandaşlarımıza da bunun yansımaya devam edeceğini gösterdi. Oraya biliyorsunuz İçişleri Bakanımız Sayın Yerlikaya katıldı. Partimizden de Sosyal Politikalar'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Fatma Betül Hanım katıldı. 25 bin kişiyle bu festival gerçekleştirildi. Bu vesileyle canımız, göz bebeğimiz Hakkari'mize, bütün vatandaşlarımıza AK Parti Genel Merkezi'nden bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz.

Çarşamba günü hepinizi bekliyoruz. Yeni binamızda bu tören gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde gençlerle ilgili pek çok faaliyetimiz olacak. Yine yeni anayasa çalışmaları bağlamında, bugünkü sunumlar çerçevesinde, alınan kararlar çerçevesinde kurultaylar düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızı ve uzmanları dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu yaz için teşkilatlarımıza tam bir seferberlik talimatı vermiştir. Vatandaşımızla daha çok buluşmak için. 23'üncü yılımızı her zaman partimizin 18 yaşındaki dinamizmiyle kutlayacağız. 20'inci yılı da olsa, 23'üncü yılı da olsa, 30'uncu yılı da olsa AK Parti her zaman 18 yaşında olmaya devam edecek.

"Kılıçdaroğlu'na bir mesaj göndermedik"

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı gönderdiği iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş böyle bir mesaj yoktur. Bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için herhangi bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir.

(Muhalefetin, Can Atalay gündemiyle mecliste olağanüstü toplantı talebi) Meclis Başkanımızın çağrısı var. Bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz. O değerlendirmenin neticesi olarak tutumumuzu sizle ben de paylaşacağım. Bugün akşam ve yarın bu değerlendirmeleri yapacağız ve o olağanüstü çağrılan meclis oturumu dönüş tutumumuzu belirleyeceğiz.