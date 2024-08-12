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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı:1 kişi öldü

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 18:47, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 20:11
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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı:1 kişi öldü

Muzaffer Can Korkmaz'ın kullandığı 34 KD 4391 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen, Merzifon Belediyesi'ne ait 05 ADE 322 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Umut Ege Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Belgin ve Mert Korkmaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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