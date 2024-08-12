İzmir'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya sitesinde yayımlanan sokak röportajında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği gerekçesiyle D.K. hakkında gözaltı kararı verdi.

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