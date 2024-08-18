Üniversite öğrenimini borçlanan polis memuru erken emekli olabilir mi?



Soru: Merhabalar. Polis memuruyum. 4 yıllık sivil üniversite öğrenimimi borçlanma için başvuru yaptım. Mesleğe giriş tarihim 7 haziran 2009 Sigorta başlangıcım 15 nisan 2008 Üniversiteye borçlanacağım süre 15.09.2004-12.06.2008 arası. Bu süreyi borçlandığımda yakında yasalaştırılması düşünülen Kademeli emeklilikteki sigorta başlangıcı 2004 yılı olan erkeklerin 6225 pirim gün ile 47 yaşında emekliliği hak edebileceği şeklindeki düzenleme kapsamına girer miyim? Yasa çıkmaması durumunda bu borçlanmanın ikramiye ya da maaş bakımından bana bir faydası olur mu?



Detaylar/Değerlendirmeler:



1 Ekim 2008 tarihinden önce memur statüsünde fiili olarak çalışılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılması sadece kişilerin hizmet süresini artırır, ayrıca bu durumda olan kişileri 5434 sayılı Kanun kapsamına da dahil etmeyeceğini değerlendirmekteyiz.



Bu konuda genel değerlendirmemiz: Gerek 8 Eylül 1999 öncesi gerekse de 8 Eylül 1999 ve 1 Ekim 2008 tarihleri arasında memur statüsünde fiili çalışması olmayan ve sadece askerlik, okul süresi gibi borçlanma kapsamında olan ve borçlanılma halinde 5434 sayılı Kanun kapsamında hizmet olarak değerlendirilecek durumlarda, bu sürelerin 8 Eylül 1999 tarihinden veya 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk statüsünü veya fiili olarak çalışılmış bir hizmet olarak görünmeyi sağlayacak şekilde yeni bir çalışmanın yapılmasının uygun olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu konularda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edebilirsiniz.



Emniyet Hizmetlerinde görev yapanlar için okul sürelerinin memurluk olarak ve hizmet olarak kabul edilmesi, geçmiş okul sürelerinin borçlanılarak hizmete dahil edilmesi ilk defa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri ile getirilmiş bir uygulamadır. Yani borçlanılarak hizmet sayılması veya 5510 kapsamındakiler için de borçlanma yapmaksızın direkt hizmetten sayılması 2008 yılı Ekim ayından sonra kabul edilmiş bir işlemdir.



5510 a tabi ilk defa çalışmaya başlayanların öğrenim süreleri borçlanma yapılmaksızın hizmet sürelerine eklenmektedir. 5510 sayılı Kanun Madde 4 hükmünde,

-Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Milli Savunma Bakanlığı hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,

- Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar,

- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler ile subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Bunun için de herhangi bir borçlanma yapmalarına gerek kalmamaktadır.



Yine 5510 kapsamında olanlar için 2008 öncesi yani 1 Ekim 2008 tarihine kadar olan sürelerin borçlandırılmasına yönelik olarak da 5510 sayılı Kanun Madde 46 hükmü işlemektedir. Bu hüküm şu şekildedir.

"Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Milli Savunma Bakanlığı hesabına okuyanların ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyanlar ile subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adayların öğrenci harçlıkları ile ilgisine göre en az aylık alan teğmen veya astsubay çavuşun prime esas kazançları arasındaki farkın primi; polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrencilerin öğrenci harçlıkları ile komiser yardımcısı veya polis memuru prime esas kazançları arasındaki farkın primi, öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler veya yedek astsubaylık hizmetini takiben astsubaylığa geçirilenler ile fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri; borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince ödenerek borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bu şekilde hesap edilecek borç, tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödenir.

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin, daha önce kendi hesabına okudukları normal okul süreleri hakkında, ikinci fıkra hükümleri uygulanır."



Borçlanılacak süreler bakımından kısmi borçlanma bulunmamakta, bu şekilde yapılacak borçlanmanın tamamının yapılması da zorunlu olmaktadır.



Emekli maaşına etkisi:

Emekli maaşlarının hesaplanmasında tüm çalışma süreleri, borçlanılan süreler, yıpranma süreleri dahil edilir, maaş artırımını sağlar.



5510 a tabi memurlar için en yüksek aylık bağlamaya imkan veren kadro görev unvanında kısa süreli bulunmak yeterli olmamakta, çalışma hayatı içerisinde prime esas kazançların ortalaması esas alınmaktadır.



Ayrıca, bu konuda da zaman zaman ziyaretçilerimiz tarafından da gündemde tutulan konulardan aylık miktarı konusudur. Ancak, 5510'a tabi memurlar için manuel olarak hesaplama yapılması mümkün olmamaktadır. Zira, 5510 a tabi memurların yaşlılık aylığı, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı, malullük aylığı gibi yapılacak hesaplamalarda memurun tüm çalışma hayatı süresince SGK prime esas kazançları, ortalama aylık kazançları, güncelleme katsayısı vb. gibi bilinmesi gereken verilere ihtiyaç olmakta, bunun ise tarafımızca veya ziyaretçilerimizce bilinmesi mümkün olmadığından (özellikle prime esas kazançları) bu konularda bir hesaplama yapmamız da mümkün olmamaktadır. Tahmini bir hesaplama yapılması da zaten net bir bilgiyi içermeyecek ve yanıltıcı bilgi ve hesaplamalara yol açabilecektir. Esasen, kişilerin çalışma hayatları içerisindeki toplam kazançları da farklı olabilmektedir. Bu nedenle de kişi bazında bir hesaplama yapılması da mümkün olamamaktadır. SGK prime esas kazançların SGK sistemlerinde olduğu bilindiğinden aylık konusunda net bilginin de SGK tarafından öğrenilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

5510 kapsamında hesaplanan aylıkların formülü özetle, Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı= Emekli aylığı şeklindedir.



Emekli ikramiyesine etkisi:

Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılarak hizmet satın alınan süreler, emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresine dahil edilir, ücretsiz izin, askerlik süresi vb. gibi. Bu bakımdan borçlanılan okul sürelerinin de emekli ikramiyesi hizmet yılına dahil edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yine, 5510 a tabi memurlar için emekli ikramiye tutarları aynı emsali 5434 e tabi memurlar için hesaplanan emekli ikramiye tutarları ile aynı olmaktadır. Bu da 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmü gereğidir.



Kademeli emeklilik konusu:

Henüz içeriği ve taslak metin haline getirilip getirilmediği belli olmayan bir konu hakkında yorum yapmanın erken olacağını düşünmekteyiz. Ancak, sitemizde de zaman zaman değerlendirdiğimiz konulardan olan sigortalılık başlangıcının memur emekliliğine etkisinin olmadığı, memur emekliliğinde mutlaka SGK primleri ödenmiş olan 25 tam yıl hizmetin (işçi, esnaf, memurluk, borçlanılan süre, yıpranma payları gibi) olması gerektiğini belirtebiliriz.