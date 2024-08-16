2024 yılı yerine 2025 yılında emekli olmak memur emekli aylığını düşürür mü?

Soru : İyi günler, son günlerde 2025' te emekli olacak kişilerin maaşlarının 2024'te emekli olacak kişilere kıyasla %30 oranında düşük olacağı belirtilmektedir. Ancak bu düşüşün hangi sigorta kolunda yaşanacağı hususunda hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bu düşüş, 5434 sayılı kanuna tabi memur emeklilerini de kapsayacak mıdır? Teşekkür ederim.



Detaylar/Değerlendirmeler:

Bugünlerde kamuoyunda bilgilendirilen konulardan olan, 2024 yılında emekli olmanın 2025 yılında emekli olma yönünden avantajlı olduğu, bu durumun memurlar için geçerli olup olmadığı konularında yorumlar ve ziyaretçi soruları gelmektedir.



Yazımızda, ziyaretçimizin sorusu üzerine genel değerlendirme yapmaktayız.



Öncelikle, kamuoyunda bilgilendirilen konu, tamamıyla işçi statüsünden emekli olacaklara yönelik olmaktadır. Bunun nedeni de, işçi emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan kalemler arasında enflasyon, gelişme hızı, güncelleme katsayısı vb. parametrelerin kullanılmasıdır.

Ancak, 5434 kapsamında emekli olacak olan memur emekliliğinde kullanılan kalemler arasında;

Derece/kademe

Gösterge, Ek Gösterge,

Kıdem Aylığı,

Taban Aylığı,

Özel Hizmet Aylığı (Emeklilik Tazminat Oranı)

Ve

Memur Maaş Katsayısı

Bulunmakta, bunun dışında herhangi bir güncelleme katsayısı, gelişme hızı TÜFE vb. parametreler esas alınmamaktadır.



Dolayısıyla da, tamamıyla farklı hesaplama sisteminden kaynaklı artış veya azalış durumu 5434 kapsamında memur emeklilerini ilgilendiren bir konu değildir.



5434'e tabi memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri nasıl hesaplanır konusunda bilgilenmek için https://www.memurlar.net/haber/1070490/

Memur maaş katsayısı artış oranını beklemek için ne zaman emekli olunmalı konusunda bilgilenmek için

https://www.memurlar.net/haber/1085245/

Adresimiz ziyaret edilebilir.



Ayrıca:

2025 yılı Ocak ayı memur maaş katsayısındaki artışı beklemek suretiyle emekli olmak sadece avantaj olarak bir defaya mahsus olarak ödenen emekli ikramiyesi tutarının artış oranı kadar fazla alınması olur.

Ancak, emekli aylığı tutarı her durumda artış oranı kadar otomatik olarak artacağından, yeni katsayı artışını beklemek hiçbir durumu değiştirmez.

Zira, bu konuyla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmünde yer alan "5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır." Şeklindeki ibare aylıkların otomatik olarak güncelleneceğini belirlemiştir.



Açıklamalarımız bağlamında sonuç değerlendirmemiz:

5434 kapsamında olan memurların 31 Aralık 2024 yılına kadar emekli olmalarıyla 2025 yılı içerisinde emekli olmalarında emekli aylıkları açısından hiçbir azalma olmaz, bilakis emeklilikten sonra her artış oranı kadar emekli aylıkları da yukarıda belirttiğimiz madde hükmü gereği artırılmış şekilde ödenir. Dolayısıyla emekli aylıklarında herhangi bir azalma söz konusu olmaz.



5434 kapsamında olanlar emekli aylık ve ikramiye hesabı için

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/

adresimizi ziyaret edebilirler.

