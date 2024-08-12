5 ülkeden ortak 'Gazze' çağrısı

İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
%0 Faizli 20.000 TL Kredi!
%0 Faizli 20.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
Kastamonu'da tekne battı: Valilikten açıklama
Kastamonu'da tekne battı: Valilikten açıklama
9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
Okul müdürünü zincirle darp eden yabancı uyruklular kaçtı
Okul müdürünü zincirle darp eden yabancı uyruklular kaçtı
Gram altında yıl sonu beklentisi 3 bin TL
Gram altında yıl sonu beklentisi 3 bin TL
Ak Partili Çelik yanıtladı: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi mi?
Ak Partili Çelik yanıtladı: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi mi?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?
Emlak ilanlarında yeni dönem mağduriyetleri önleyecek
Emlak ilanlarında yeni dönem mağduriyetleri önleyecek
Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
Mükellefler için yeni uygulamalar geliyor
Mükellefler için yeni uygulamalar geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bakanlık harekete geçti! Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
Bakanlık harekete geçti! Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
Bakan Bak'tan Paris 2024 yorumu: Bunun hesabını verecekler
Bakan Bak'tan Paris 2024 yorumu: Bunun hesabını verecekler
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni dönem
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni dönem
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
En çok ihracat yapan iller belli oldu
En çok ihracat yapan iller belli oldu
TÜBİTAK 41 proje personeli alacak
TÜBİTAK 41 proje personeli alacak
Kirada yeni artış dalgası kapıda
Kirada yeni artış dalgası kapıda
Para kuleleri Yargıtay'da
Para kuleleri Yargıtay'da
Yurt dışı çıkış harcı zamlandı
Yurt dışı çıkış harcı zamlandı
Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm kül oldu
Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm kül oldu
Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
2024-YÖKDİL/2 cevap anahtarları yayımlandı
2024-YÖKDİL/2 cevap anahtarları yayımlandı
Besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

5 ülkeden ortak 'Gazze' çağrısı

Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması için ortak açıklama yapan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, "Kaybedecek daha fazla zaman kalmadı, tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli." çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 22:07, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 22:36
Yazdır
5 ülkeden ortak 'Gazze' çağrısı

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını istedi.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına tam destek verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim'in, mümkün olan en kısa zamanda ateşkes anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasına yönelik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla zaman kalmadığını vurguluyoruz. Tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli."

Açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savunmasına tüm desteğin devam edeceği aktarılarak, "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, bu tür bir saldırının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağının altı çizildi.

Gazze'de ateşkes için çağrıda bulunan ABD yönetimi, geçen hafta İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardıma onay vermiş, söz konusu adım ABD içinde ve uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, en az 100 Filistinli feci biçimde yaşamını yitirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber